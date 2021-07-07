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أزمة الكهرباء في العراق في عيون وسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي في الايام الاخيرة منها ازمة الكهرباء في العراق والانسحاب الامريكي من افغانستان وقضية الاسير غضنفر ابوعطوان.

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