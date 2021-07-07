الخلافات السعودية الاماراتية والقشة التي قصمت ظهر البعير

العالم - خاص بالعالم

وقال كيلاني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الخلافات السعودية – الاماراتية لم تكن وليدة اللحظة ولكن ماهي القشة التي قصمت ظهر البعير؟ ان العدوان علی اليمن لم يؤد الی أي نتيجة ايجابية لاللطرف السعودي ولاللطرف الاماراتي وقد كانا يعولان علی أن يكون هناك نصراً ساحقاً وسريعاً لكي تتقاسم الدولتان الكعكة اليمنية المليئة بالذهب الاسود وهذا لم يحدث.

وأضاف كيلاني بعد ذلك بقي عليهم القناعة بما يتبقی من الاحتياطي من النفط في السعودية والامارات ولكن هناك لاعب أساسي هو من يلعب بمقدرات هاتان الدولتان وهو اللاعب الاميركي الذي لديه مصلحة كبری في زيادة سعر النفط لان الاحتياطي الاستراتيجي الاميركي هو الذي يتحكم باسعار البورصات التي تتعلق بالذهب الاسود ولذلك هناك مصلحة بأن يكون هناك خلاف بين دولتين داخل الاوبك لكي ترفع بشكل تدريجي أو مفاجئ أسعار النفط.

وأوضح الباحث السياسي ان الولايات المتحدة كانت تحاول ان تضغط علی ايران من أجل الوصول الی هذه النتيجة ولكنها لم تصل الی نتيجة لأن الحصار علی ايران فشل ولهذا السبب استدارت نحو الامارات والسعودية لتجعلهما يواجهان بعضهما البعض وهذا ما شهدناه في الماضي وسنشهده مستقبلا.