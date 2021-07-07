الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الخلافات السعودية الاماراتية والقشة التي قصمت ظهر البعير

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

کشف الباحث السياسي مناف كيلاني عن الأسباب التي جعلت التحالف السعودي الاماراتي في مهب الريح.

العالم - خاص بالعالم

وقال كيلاني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الخلافات السعودية – الاماراتية لم تكن وليدة اللحظة ولكن ماهي القشة التي قصمت ظهر البعير؟ ان العدوان علی اليمن لم يؤد الی أي نتيجة ايجابية لاللطرف السعودي ولاللطرف الاماراتي وقد كانا يعولان علی أن يكون هناك نصراً ساحقاً وسريعاً لكي تتقاسم الدولتان الكعكة اليمنية المليئة بالذهب الاسود وهذا لم يحدث.

وأضاف كيلاني بعد ذلك بقي عليهم القناعة بما يتبقی من الاحتياطي من النفط في السعودية والامارات ولكن هناك لاعب أساسي هو من يلعب بمقدرات هاتان الدولتان وهو اللاعب الاميركي الذي لديه مصلحة كبری في زيادة سعر النفط لان الاحتياطي الاستراتيجي الاميركي هو الذي يتحكم باسعار البورصات التي تتعلق بالذهب الاسود ولذلك هناك مصلحة بأن يكون هناك خلاف بين دولتين داخل الاوبك لكي ترفع بشكل تدريجي أو مفاجئ أسعار النفط.

وأوضح الباحث السياسي ان الولايات المتحدة كانت تحاول ان تضغط علی ايران من أجل الوصول الی هذه النتيجة ولكنها لم تصل الی نتيجة لأن الحصار علی ايران فشل ولهذا السبب استدارت نحو الامارات والسعودية لتجعلهما يواجهان بعضهما البعض وهذا ما شهدناه في الماضي وسنشهده مستقبلا.

روابط ذات صلة

مطالبات حقوقية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الامارات

السعودية تدعو الإمارت الى التنازل والتحلي بالعقلانية

شاهد .. تفجر الخلافات بين الامارات والسعودية في أوبك +

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

166 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

"قسد" تعلن إحباط هجوم صاروخي على حقل العمر النفطي شرقي سوريا

شاهد بالفيديو.. الخلافات السعودية الاماراتية والقشة التي قصمت ظهر البعير

هذا ما قال لافرنتييف بشأن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" في سورية

بعد حادث تحطم طائرة.. روسيا تعلن العثور على 19 جثة حتى الان في كامتشاتكا

ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال