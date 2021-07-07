قوات الاحتلال الأمريكية تعزز قواعدها بمنطقة الجزيرة السورية

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية في قرية السويدية لمراسلة سانا في الحسكة أن “القوات الأمريكية أخرجت خلال الساعات الماضية رتلاً من 44 آلية من الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي منها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات مبردةً.

وفي سياق متصل بينت مصادر لمراسل سانا أن “طائرة مروحية تابعة للقوات الأمريكية هبطت عند الساعة السادسة من مساء أمس في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وتم تحميلها بالذخائر وبعض المعدات وأقلعت مجدداً واتجهت إلى ريف دير الزور الشرقي”.

ولفتت المصادر إلى أنه صعد على متن الطائرة المروحية أيضاً “ضباط من قوات المارينز الأمريكية متخصصون بالتدريبات العسكرية غادروا القاعدة إلى حقل العمر للإشراف على دورات تدريبية هناك بعد الانتهاء من دورات مماثلة أشرفوا عليها في قاعدة الشدادي”.