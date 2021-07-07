الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الهندي ينقل رسالة خطية الى الرئيس المنتخب "رئيسي"

وزير الخارجية الهندي ينقل رسالة خطية الى الرئيس المنتخب
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الهندي "سوبرامانیام جایشانکار" حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، واكدا على تعزيز الحوار بين الاطراف الافغانية والذي من شانه ان يؤدي للمشاركة السياسية الشاملة لجميع الاطراف.

العالم- ایران

ووصل وزير الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" الى طهران لتقديم رسالة رئيس الوزراء الهندي "دارمندرا مودي" الى الرئيس الإيراني المنتخب، ابراهيم رئيسي.

والتقى الوزير الهندي بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف فور وصوله طهران وناقش معه آخر التطورات الاقليمية ومستجدات الأحداث في أفغانستان ومستقبل الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الضيف الهندي قدّم شكره الى ايران لاستضافة مباحثات جمعت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وبذل المساعي من أجل التقريب بين وجهات نظر أطراف الصراع في أفغانستان.

روابط ذات صلة

على الشعب الأفغاني وقادته اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل البلاد

بدء المفاوضات الافغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران

تغريدة لظريف حول اسقاط أميركا الطائرة المدنية الايرانية قبل 33 عاما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تفاصيل استهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري

الجزائر.. الكشف عن نتائج التحقيقات بحادثة الإغماء الجماعي في شاطئ التنس

7 عادات يومية تؤثر على سلامة العقل!

هل سيبقى الحريري يتمسك بالسراي في لبنان حتى اللحظة الاخيرة؟

الإعلام الأمني العراقي يعلن تفاصيل استهداف عين الأسد

الاتحاد الأوروبي: نستخدم الوسائل المتاحة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين