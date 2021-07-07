وزير الخارجية الهندي ينقل رسالة خطية الى الرئيس المنتخب "رئيسي"

العالم- ایران

ووصل وزير الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" الى طهران لتقديم رسالة رئيس الوزراء الهندي "دارمندرا مودي" الى الرئيس الإيراني المنتخب، ابراهيم رئيسي.

والتقى الوزير الهندي بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف فور وصوله طهران وناقش معه آخر التطورات الاقليمية ومستجدات الأحداث في أفغانستان ومستقبل الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الضيف الهندي قدّم شكره الى ايران لاستضافة مباحثات جمعت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وبذل المساعي من أجل التقريب بين وجهات نظر أطراف الصراع في أفغانستان.