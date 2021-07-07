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وفاة المناضل أحمد جبريل بمستشفى في العاصمة السورية دمشق

وفاة المناضل أحمد جبريل بمستشفى في العاصمة السورية دمشق
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت مراسلة قناة العالم وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أحمد جبريل (أبو جهاد) متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.

العالم - فلسطين

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية، واتخذت من دمشق مقرا لها.

يذكر أن أحمد جبريل ولد ولد قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة "فتح" بزعامة ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس القيادة العامة.

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