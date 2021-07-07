العالم-مصر

ونقلت "صحيفة الوطن" المصرية، عن مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، قولها إنه "سيتم إبلاغ الفنانة بوفاة زوجها الفنان سمير غانم بعد خروجها من المستشفى"، موضحة أنه بناء على طلب الأسرة لن يتم الإبلاغ بوفاة زوجها خلال فترة وجودها في المستشفى، ولكن ستتولى أسرتها هذا الأمر بعد عوتها لمنزلها.

وأضافت المصادر: "هناك تعليمات للأطقم الطبية بعدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة أو التواصل، كما أن حالته تشهد بعض التحسن".

وأوضحت المصادر أن "هذا القرار يأتي حرصا على الحالة النفسية للفنانة دلال عبد العزيز، كي لا تنتكس حالتها بعد التحسن الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها استطاعت الحركة بشكل بسيط في غرفتها، ثم انتكست مرة أخرى".

وكانت مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، أكدت أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليّف شديد بالرئة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر، قولها إن "دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى، فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي".

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبد العزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها رغم مرور 44 يوما على وفاته وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه سؤالا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتاها إيمي أو دنيا لتكرر السؤال عن زوجها: "هو سمير عامل إيه؟".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.