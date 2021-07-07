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ظريف : إيران تقف إلى جانب أشقائها الأفغان

ظريف : إيران تقف إلى جانب أشقائها الأفغان
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى اجتماع الحوار الأفغاني- الافغاني في طهران ، وقال أن إيران تقف إلى جانب أشقائها الأفغان.

العالم- ایران

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، الذي حضر اليوم الاربعاء في اجتماع الحوار الأفغاني بمشاركة ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد سياسي رفيع لطالبان ، كتب في تغريدة مساء اليوم (الأربعاء) في هذا الصدد: نحن فخورون باستضافتنا اجتماعا مهما في برهة حساسة وبمشاركة وفود افغانية رفيعة .

وأضاف ظريف انه : "بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان لن تكون هناك عقبات أمام الأفغان من أي فصيل وتيار سياسي لرسم مستقبل سلمي يتسم بالتقدم والازدهار للجيل القادم".

وقال ظريف: إيران تقف إلى جانب أشقائها الأفغان

وشهدت العاصمة طهران صباح اليوم الاربعاء عقد اجتماع الحوار الأفغاني بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وشخصيات رفيعة ووفد سياسي رفيع لطالبان والذي بدا اعماله بكلمة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف .

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، محمد جواد ظريف ، في كلمته بافتتاح الاجتماع اليوم : "نحن فخورون باننا كنا معكم ابان جهاد الإخوة والأخوات الأفغان النبلاء ضد المحتلين الأجانب. "

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