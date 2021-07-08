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ظريف ينعي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

ظريف ينعي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

نعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المجاهد الراحل أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.

العالم - ايران

وفي بيان بالمناسبة، كتب ظريف: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المجاهد الفقيد الذي كان لا يعرف التعب والكلل، أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة؛ النبأ الذي أحزن قلوب جميع محبيه ومحبي محور المقاومة".

وأضاف ظريف: "لقد خسر الشعب الفلسطيني المضطهد مجاهدا عظيما ومناضلا كبيرا قضى حياته يقاتل من أجل تحرير القدس الشريف".

وتقدم وزير الخارجية بأحر التعازي لأسرته الكريمة وقادة وأعضاء الجبهة الشعبية- القيادة العامة وجميع محبي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وتوفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عاماً.

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