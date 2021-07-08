حماس تبعث رسائل لجنود الاحتلال عبر "واتساب"

العالم - فلسطين

وأضافت القناة أن الرسائل تشمل تهديداً لجنود الاحتلال بأن المقاومة وصواريخها قادرة على الوصول إلى جنود الاحتلال خلال الحرب القادمة.

وبحسب القناة فإن الرسائل أيضاً تحوي بأنه في حال لم يقلق الجندي على نفسه فمن سيقلق عليه، وجاء في الرسائل بأن الجيش يقوم بالتخلي عن جنوده ولذلك سيكون مصير الجندي القبر أو كمصير الجنود الأسرى "هدار غولدين" و"شاؤول آرون"، إضافة إلى محاولة إغراء الجنود بالمال مقابل التعامل مع المقاومة حيث جاء في الرسالة بأنه في حال كان الجندي يرغب بحياة أفضل وأموال كثيرة فعليه التواصل مع أحد الأرقام المرفقة في الرسالة وسيكون هذا الشيء بسرية تامة.

وذكرت القناة العبرية أن الجنود أبلغوا الضباط المسؤولين عنهم بعد تلقيهم هذه الرسائل، وقد بعث جيش الاحتلال رسالة لجنوده قال فيها بأن هذه الرسائل تقوم بإرسالها حركة حماس، وعلى الجنود حذفها وعدم التعامل معها.