آخر مستجدات تشكيل الحكومة في لبنان + فيديو

العالم - مراسلون

وفي اتصال مباشر قال الزميل حسين عزالدين إنه وبعد عودة سعد الحريري منذ أيام إلى بيروت كان له أكثر من لقاء غير علني مع رئيس مجلس النواب باعتباره من يقود مبادرة الثنائي الوطني الشيعي، ولكن لم يتم الإفصاح عن أي مضمون عما دار في هذا الاجتماع، مشيرين إلى أن يوم غد سيكون هناك اجتماع علني مع رئيس مجلس النواب وسعد الحريري في مقر عين التين وعلى أساسه سيبنى الحريري قرارته التي سيتخذها.

وأوضح مراسل العالم أن هناك ثلاثة روايات تتحدث عنها الأوساط السياسية في بيروت، وهي إما أن يذهب سعد الحريري إلى وضع تشكيلة جديدة من 24 وزير ويقدمها إلى رئيس الجمهورية وبالتالي إما يرفضها أو يقبلها رئيس الجمهورية وهنا تكمن عملية القرار النهائي، فإذا قبلها رئيس الجمهورية تذهب لبنان إلى حكومة كما تلح الحاجة، وإن لم يقبلها يبني سعد الحريري الموقف الثاني وهو الاعتذار عن تشكيل الحكومة ويرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، فيما هناك سيناريو آخر يحكى بأن الثنائي الوطني الشيعي ما زالان يصران على عدم اعتذار سعد الحريري، إلا أنهما في نفس الوقت متفهمان ما سيقوم به، وهل سيذهب سعد الحريري إلى القرار الأخير و هو الاعتذار، و هذا يترتب عليه اتفاق إطار يبنى على الشخصية التي تحل محل سعد الحريري ويشترط رئيس الوزارء نبيه بري أن تكون هذه الشخصية تحضى بتزكية الرئيس المكلف سعد الحريري، أو ستذهب الأمور إلى فراغ آخر.

وأضاف مراسل العالم أن المستجد بملف تشكيل الحكومة في لبنان هو زيارتي سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا إلى الرياض، حيث ينتظر سعد الحريري هاتين الزيارتين ليبني عليهما موقفه النهائي، ويتطلع الجميع إلى يوم غد وما ذا ستفصح عنه كل هذه المساعي وماذا سيكون في جعبة سعد الحريري هل سيعتذر أو سيتمسك بهذا التكليف.

وبين مراسل العالم أن أكثر من عقبة تعترض تشكيل الحكومة في لبنان وخاصة في ما يحكم العلاقة في ما بين الرئيس المكلف والتيار الوطني الحر، وهذه إحدى العقبات الأساسية والتي تبنى على الندية السياسية والثأر السياسي الذي يحمله سعد الحريري بمواجهة العهد وجبران باسيل.

وخلص مراسل العالم إلى أنه وبعد طلب جبران باسيل من الأمين العالم لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أن يقوم هو بوساطة إضافية أو على الأقل مساع جديدة تقرب وجهات النظر، فبالطبع كان الثنائي الوطني الشيعي يعمل على هذا الأساس.

وأضاف: إلا أن الخلاف ما زال يدور حول محورين.. الأول يتنبانه التيار الوطني الحر وهو يقول إن الرفض أو عدم إقدام الحريري على تشكيل الحكومة مرتبط بظروف خارجية وليست داخليه وهي تأشيرة مرور إلى الحريري إلى السرايا من قبل الرياض.. أما سعد الحريري متمسك بأن التعطيل يكمن في الوزيرين المسيحيين في هذه الحكومة وكل يرمي كرة التعطيل باتجاه الاخر.

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