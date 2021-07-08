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غريب آبادي يرد على مزاعم المندوب السعودي في الوکالة الذرية

غريب آبادي يرد على مزاعم المندوب السعودي في الوکالة الذرية
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

رد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي على مزاعم المندوب السعودي واتهاماته الباطلة ضد ايران.

العالم - ايران

وكتب غريب آبادي في تغريدة له اليوم الخميس ردا على التصريحات الفارغة للمندوب السعودي حول التقدم النووي الاخير لايران: فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك الحد الادنى من الصلاحيات اللازمة للتحقق.

واضاف: ان اي قصور في تنفيذ اجراءات الضمان يسمح لهذه الممكلة باخفاء بعض انشطتها النووية بجعلها بعيدة عن التفتيش من قبل مفتشي الوكالة.

وكان المندوب السعودي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وجه اتهامات فارغة لايران بزعم انها تسعى لامتلاك السلاح النووي وادعى بان اثارة التوتر من قبل طهران تتعارض مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، حسب تعبيره.

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