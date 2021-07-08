الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"حماس" تعلق على تفجير منزل الأسير منتصر الشلبي من قبل الاحتلال

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير، منتصر شلبي، بشمال رام الله، هو "فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية".

واعتبر قاسم في تصريح أن استمرار جيش الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد "عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان ويدل على غباء المستعمر الإسرائيلي الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين، وفشل في كل مرة في كسر إرادة النضال للشعب الفلسطيني".

وفجر جيش الاحتلال منزل الأسير منتصر شلبي فجر اليوم الخميس، من بلدة ترمسعيا بشمال رام الله، بذريعة قيامه بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت بإخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر أن القوات وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

روابط ذات صلة

شاهد.. قوات الاحتلال تفجر منزل الاسير منتصر الشلبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نوع قوي من التوابل "يساعد" في خفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين!

في البيان الختامي لاجتماع أستانا.. روسيا وإيران وتركيا تؤكد عدم قانونية الاستيلاء على عائدات النفط السوري

آخر مستجدات تشكيل الحكومة في لبنان + فيديو

لافرنتييف: تحسين الوضع الإنساني في سورية يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي

لافروف يبحث مع وزير الخارجية الهندي المستجدات الاقليمية

قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه دعوة بشأن سد النهضة