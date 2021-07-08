الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد: سياسة هدم المنازل جريمة لن تنال من عزيمة الأحرار

الجهاد: سياسة هدم المنازل جريمة لن تنال من عزيمة الأحرار
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 8/7/2021، أن تفجير منزل عائلة المقاوم البطل منتصر شلبي برام الله بالضفة المحتلة، عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة الأحرار.

العالم - فلسطين

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي في تصريح صحفي: لن يوقف المقاومة عدوان جائر ولا سياسة هدم المنازل والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الغاشم".

وشدد سلمي، على أن المقاومة حق مشروع وتعبير طبيعي عن رفض الاحتلال، وهي واجب لن يتخلى عنه أبناء الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال البغيض لأرضنا.

ووجه سلمي، التحية للمقاوم الأسير البطل منتصر شلبي ، وعهداً له ولكل الأسرى ألا ندخر جهداً في سبيل حريتهم بإذن الله.

وفجرت قوات الاحتلال، منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شلبي (44 عامًا) أثناء تواجده في بلدة سلواد شرق رام الله في السادس من أيار/ مايو المنصرم، كما ردت محكمة الاحتلال في 23 حزيران المنصرم التماسا قدمته عائلة الاسير الشلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.

روابط ذات صلة

"حماس" تعلق على تفجير منزل الأسير منتصر الشلبي من قبل الاحتلال

قوات الاحتلال تنفذ مسح هندسي لمنزل منفذ عملية زعترة استعدادًا لهدمه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب قائد فيلق القدس: سنقف ضد الأعداء بعزة وكرامة

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب

كشف تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة عين الأسد وأربيل

تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

مصدر مطلع لـ"سي إن إن".. السعوديون يلغون مأدبة عشاء مع مسؤولين أمريكيين في مقر السفير السعودي!