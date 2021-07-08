انجلترا تفوز على الدنمارك في نصف نهائي بطولة أوروبا

العالم- منوعات

فبحسب تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، قالت شركة تحليل البيانات "أو بي تي إيه"، إن إنجلتراستطاعت تحقيق 56 لمسة في منطقة جزاء الدنمارك، لافتة إلى أنه رقم قياسي منذ أن أصبحت البيانات متاحة للقياس منذ 1980.

وكانت إنجلترا قد تغلبت على الدنمارك 2-1 في الوقت الإضافي في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في ويمبلي أمس الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات "او بي تي إيه" أن المنتخب الإنجليزي سيطر على مجريات اللعب وسجل رقما قياسيا في البطولة.

فقد قام رحيم سترلينج بـ15 لمسة في منطقة الجزاء أثناء محاولاته تخطي الدفاع الدنماركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف اللمسات لفريق الدنمارك بأكمله في منطقة جزاء إنجلترا.

وقدم مهاجم مانشستر سيتي أداءً قويًا على مدار 120 دقيقة ونادرًا ما بدا متعبًا حتى في المراحل الأخيرة، حيث أكمل تسع مراوغات متجاوزا المنافسين في المباراة وهو رقم قياسي في يورو 2020 وفقًا لبيانات "أو بي تي إيه".

أما هاري كين الذي يحمل الرقم 9، ولاعب الوسط ماسون ماونت الذي يحمل الرقم 7، كان لهما المزيد من اللمسات في منطقة الجزاء مقارنة بالدنمارك حيث عززت إنجلترا الضغط بعد الخسارة 1-0 لأول مرة في البطولة عندما سجل ميكيل دامسجارد من ركلة حرة.

وتتطلع إنجلترا لتحقيق أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1966، عن طريق مباراة إيطاليا في النهائي على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل.