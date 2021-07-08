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اعتقال 3 عناصر بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء في ايران

اعتقال 3 عناصر بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء في ايران
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر مطلع عن اعتقال 3 عناصر يعملون في احدى محطات الكهرباء المهمة في ايران والتي تتولى مهمة توليد وايصال الكهرباء الى المدن الكبرى بتهمة التعاون مع الزمر المعادية للثورة.

العالم- ایران

وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان هؤلاء الافراد، الذين تم رصدهم واعتقالهم من قبل اجهزة رقابية، كانوا ينشطون في سياق التخريب وتعطيل جزء من محطة كهرباء وايجاد القطع المتكرر للتيار الكهرباء في بعض المدن الكبرى.

واضاف: لقد اتضح من الاعترافات التي ادلى بها المتهمون تجنيد هذه الافراد من قبل بعض الزمر المعادية للثورة المتواجدة خارج البلاد.

واكد المصدر قائلا: ان العمليات لاعتقال سائر المجرمين في اطار هذا الملف مستمرة وسيتم الاعلان عن المعلومات التفصيلية في هذا الصدد مستقبلا.

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