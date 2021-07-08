أمريكي يفوز بـ 55 مليون دولار و يخفي عن عائلته

العالم- منوعات

وقال الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، والذي رفض الكشف عن اسمه، إنه فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية طوال هذه السنوات لأن أخته في وضع مالي جيد وليس لديها أولاد.

وأضاف الفائز المحظوظ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة أنه كان سينهار نفسياً إذا أخبر أي شخص من عائلته أو أصدقائه المقربين بفوزه بهذا المبلغ المالي الضخم، كما أنه لا يحب أخته أو زوجها.

وأوضح صاحب الـ 67 عاماً أنه لم يتبرع بأي مبلغ من هذه الأموال لجمعية خيرية، كاتبًا في أحد الجروبات الشهيرة على موقع «فيسبوك»: "منذ حوالي 10 سنوات ربحت أكثر من 55 مليون دولار في يانصيب كاليفورنيا، و لم أخبر والدي أو أختي أو أي شخص بهذا الأمر".

وأشار الرجل الأمريكي إلى أنه ظل بعيداً عن الأنظار بهذه الأموال حتى لا يقترض منه أي شخص من أقاربه أو أصدقائه أموالاً فيفلس- حسب اعتقاده – لكنه اشترى سيارة جديدة ومنزلاً وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي يسدده بانتظام.