لبنان: استمرار التعازي برحيل احمد جبريل

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و في السياق عزى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم الخميس في بيان الشعب الفلسطيني والمقاومة برحيل المناضل احمد جبريل ابو جهادالذي قضى معظم حياته في العمل المقاوم في سبيل قضية فلسطين، رحم الله الفقيد وكل الشهداء الابرار الذين بذلوا الدماء لتكون فلسطين محررة من رجس الاحتلال.

و كذلك تقدم إمام مسجد الغفران في صيدا جنوب لبنان الشيخ حسام العيلاني بأحر التعازي الى الأخوة في الجبهة الشعبية القيادة العامة وللشعب الفلسطيني بوفاة فقيد المقاومة الفلسطينية الأخ أحمد جبريل.

ورأى الشيخ العيلاني أن الفقيد تميّز بثباته وتمسكه بخيار المقاومة سبيلًا وحيدًا لتحرير الأرض والمقدسات.

وتابع الشيخ العيلاني معاهدًا الإستمرار على نهج المقاومة .

و تقدمت قيادة رابطة الشغيلة ، في بيان من قيادة وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ، ب"أحر التعازي والتبريك والمواساة برحيل الامين العام للجبهة المناضل المقاوم الرمز احمد جبريل أبو جهاد.

وقالت الرابطة في بيانها: لقد عرفنا القائد الراحل في كل مراحل حياته مناضلا ومقاوما لا يلين ولا يساوم في الدفاع عن حقوق الشعب العربي في فلسطين المحتلة، ثابتا على المبادئ والثوابت الوطنية والقومية، مؤمنا بنهج المقاومة الشعبية المسلحة لتحرير فلسطين، ورافضا بقوة لنهج المساومة والتفريط بشبر واحد من تراب فلسطين العربية الأبية من البحر إلى النهر، ومقاوما شرسا لاتفاقيات الخيانة والذل والاستسلام مع العدو الصهيوني.



لقد كان الراحل، وطنيا وقوميا وأمميا، وفيا لسورية العروبة والمقاومة التي انتصرت لفلسطين ومقاومتها ورفضت المساومة عليها.. كما كان وفيا لإيران الثورة التي انتصرت لفلسطين، ورفعت رايتها وما زالت.

و نعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة "المناضل الكبير أحمد جبريل الذي وافته المنية اليوم في دمشق.

واعتبرت اللجنة في بيان، ان رحيل المناضل أحمد جبريل هو خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، لأن الراحل هو رمز من رموز المقاومة والنضالن في مواجهة العدو الصهيوني واعوانه، حيث افنى حياته في سبيل الدفاع عن فلسطين، وقضيتها، وكان له الدور الكبير منذ السبعينات في تعزيز دور قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة عموما..

وأكدت ضرورة متابعة مسيرة المناضل أحمد جبريل الذي ستبقى ذكراه خالدة في وجدان كافة الأحرار والشرفاء، وتوجهت بأحر التعازي من عائلته ومن الرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة ومن عموم الشعب الفلسطيني.

و نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل.

وقالت في بيان: لبى نداء ربه في دمشق الصمود التي أحبها وأحبته، والتي احتضنت نضاله ورفاقه على طريق تحرير فلسطين. برحيل القائد السياسي والعسكري أبو جهاد تخسر الساحة العربية عموما والفلسطينية خصوصا، رمزا من رموز نضال شعبنا الفلسطيني وأحد مهندسي مقاومتها وأحد صناع إنجازاتها الخالدة.



واعلنت: ان المسيرة النضالية الحافلة للمجاهد الكبير أحمد جبريل، هي منارة مشرقة لأجيال الأمة، تستلهم منها معاني الثبات والوفاء والقوة والصمود والتضحية. نتقدم باسم المؤتمر العام للأحزاب العربية بأسمى آيات العزاء لفلسطين وشعبها المقاوم ولقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والاعضاء، وعموم المقاومين وأسرة الفقيد، معاهدين فقيدنا الكبير أن تبقى مسيرته النضالية طريقا لجميع المخلصين المؤمنين بتحرير فلسطين كل فلسطين، وهو الذي وقف في وجه مشروع التسوية مع الاحتلال الصهيوني، وأسس مدرسة نموذجية في العمل الفدائي النوعي المقاوم في سوريا قلب الأمة وعزتها .