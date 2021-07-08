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الجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء

الجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

العالم-اليمن

وقال مصدر عسكري إن "الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بفضل الله من استعادة مركز مديرية الزاهر بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء".

وكان الإعلام الحربي وزع أمس مشاهد لتصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء -بفضل الله- لزحف واسع شنته العناصر التكفيرية الممثلة بالقاعدة وداعش في جبهتي الصومعة والزاهر بدعم سعودي وأمريكي.

وتظهر المشاهد تمكن مجاهدي الجيش واللجان وأبناء المحافظة من إلحاق خسائر فادحة بالعناصر التكفيرية التي حاولت السيطرة على مناطق من مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء.

كما تظهر قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بشن عملية عسكرية معاكسة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية وبالتعاون مع أبناء المحافظة وقبائلها الشرفاء، تمكنوا فيها -بعون من الله- من دحر عناصر الاستخبارات الأمريكية واستعادة وتأمين عدد من المواقع، وسط تقدم مستمر وانهيارات متسارعة في صفوف التكفيريين.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 100 من العناصر التكفيرية، كما تمكن الجيش واللجان بالتعاون مع أبناء وقبائل المحافظة من تدمير عدد من آليات العناصر التكفيرية.

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