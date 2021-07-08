الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-07-2021

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا يخضع الأردن للابتِزاز الإسرائيلي ويدفع ثمن المياه المسروقة نقدا؟

'آلية غير مسبوقة' في 'متحور إبسيلون' تساعد SARS-CoV-2 على التهرب المناعي

التدخين يزيد من خطر الإصابة بالخرف

ممثل ايران في اجتماع نورسلطان يؤكد ضرورة رفع الحظر عن سوريا سريعا

روحاني يؤكد ضروة تشديد المراقبة على تنفيذ البروتوكولات الصحية

تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021