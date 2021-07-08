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الشيخ قاسم يكشف تفاصيل عن التعاون الاستخباري مع المقاومة الفلسطينية في 'سيف القدس'

الشيخ قاسم يكشف تفاصيل عن التعاون الاستخباري مع المقاومة الفلسطينية في 'سيف القدس'
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حديث لقناة الميادين سيبث كاملاً مساء اليوم، أنّ معركة "سيف القدس" شهدت تعاوناً استخبارياً بيننا وبين المقاومة الفلسطينية، ولفت إلى أنّ "هناك كمًّا من المعلومات الاستخبارية لحظة بلحظة من الداخل الفلسطيني عن تحركات "الإسرائيليين" وخطتهم وامكاناتهم".

العالم_لبنان

وأضاف "المقاومة من لبنان كانت تزود الأخوة الفلسطينيين بمعلومات دقيقة جداً أثّرت في تقييم سير المعركة وفي كيفية القيام بعمليات دفاعية".

الشيخ قاسم لفت إلى أنّ "أبرز حادثة يمكن أن يعرفها الجميع هو ما حصل من استهداف الأنفاق من قبل "الإسرائيليين" ظنّاً منهم أنه بعد الدعاية التي أثاروها بأنهم سيدخلون برّياً وسيقضون على الفلسطينيين في داخل الأنفاق، لكنّ المقاومين لم يدخلوا إلى الأنفاق التي استُهدفت ولم يستجيبوا للتهديد "الإسرائيلي".

وأوضح الشيخ قاسم أنّه "تبيّن فيما بعد أنه لا يوجد عملية برية وإنما استدراج من أجل القضاء عليهم"، مشدداً على أن "هذه الخطة من بدايتها كانت معروفة لدينا وكانت معروفة لدى الفلسطينيين بعمل استخباري معلوماتي تفصيلي تنسيقي".

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