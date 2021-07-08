الشيخ قاسم يكشف تفاصيل عن التعاون الاستخباري مع المقاومة الفلسطينية في 'سيف القدس'

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وأضاف "المقاومة من لبنان كانت تزود الأخوة الفلسطينيين بمعلومات دقيقة جداً أثّرت في تقييم سير المعركة وفي كيفية القيام بعمليات دفاعية".

الشيخ قاسم لفت إلى أنّ "أبرز حادثة يمكن أن يعرفها الجميع هو ما حصل من استهداف الأنفاق من قبل "الإسرائيليين" ظنّاً منهم أنه بعد الدعاية التي أثاروها بأنهم سيدخلون برّياً وسيقضون على الفلسطينيين في داخل الأنفاق، لكنّ المقاومين لم يدخلوا إلى الأنفاق التي استُهدفت ولم يستجيبوا للتهديد "الإسرائيلي".

وأوضح الشيخ قاسم أنّه "تبيّن فيما بعد أنه لا يوجد عملية برية وإنما استدراج من أجل القضاء عليهم"، مشدداً على أن "هذه الخطة من بدايتها كانت معروفة لدينا وكانت معروفة لدى الفلسطينيين بعمل استخباري معلوماتي تفصيلي تنسيقي".