ولايتي: احمد جبريل قدم خدمات قيمة لجبهة المقاومة وفلسطين

العالم _ فلسطين



وفي بيان اصدره امس الخميس، وضمن تقديمه التعازي بوفاة مؤسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" وامينها العام، قال علي اكبر ولايتي: ان احمد جبريل استخدم عمره المبارك دون توقف ودون انحراف في سبيل تحقيق قضايا الشعب الفلسطيني المضطهد والقدس الشريف والنضال ضد الكيان الصهيوني، وبعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، تأثر بالشخصية الاسلامية والجاذبية الثورة لمفجر الثورة الاسلامية سماحة الامام الخميني (رض)، وعاد من التوجهات الماركسية الى الاسلام المحمدي الاصيل.

وأضاف ولايتي: ان احمد جبريل وطيلة اكثر من 40 عاما الماضية، قدم خدمات قيمة ومؤثرة لقضايا فلسطين الاصيلة وجبهة المقاومة، مشددا على انه لا يمكن نسيان خدماته الى المناضلين الفلسطينيين الحقيقيين وحزب الله اللبناني وسوريا.

ولفت ولايتي الى انه شهد بنفسه خلال حرب حزب الله ضد الكيان الصهيوني في عام 2006، وعندما كان مقيما في دمشق لـ9 ايام، شهد بنفسه الكثير من ايثار الفقيد احمد جبريل ورفاقه في تقديم المساعدات المؤثرة الى جبهة المقاومة. انه لم يتوانَ لحظة واحدة قبل ذلك الانتصار الكبير وبعده في اتخاذ المواقف السياسية وتقديم المساعدات اللوجستية لجبهة المقاومة وكذلك في مواجهة الصهيونية وحماتها (أميركا والانظمة الرجعية بالمنطقة).