ارتفاع اصابات كورونا في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53725، مقابل 54022 في بيانات الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 18.96 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1639 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1648 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 530179 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

كما أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، الجمعة، عن رفع مستوى القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا إلى أعلى درجة في العاصمة سيئول وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من الاثنين.

وقال كيم بو كيوم، عقب اجتماع حكومي للرد على جائحة فيروس كورونا، إن السلطات قررت رفع مستوى القيود إلى الرابع، وتشمل الإجراءات الجديدة المنصوص عليها إغلاق المدارس ومنع عقد اجتماعات تشمل أكثر من شخصين بعد 18:00 وحظر أي فعاليات عامة والطلب من الناس البقاء في البيوت أكبر وقت ممكن.

كما سيتم، بموجب هذا القرار، إغلاق النوادي الليلية والبارات إضافة إلى تقييد عدد المقاعد في المقاهي والمطاعم مع منعها من استقبال الزوار بعد الساعة 22:00.

والخميس أعلنت السلطات الصحية عن تسجيلها 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

هذا وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ارتفاعا من 17 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات المسجلة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقابل 10 قبل يوم، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.