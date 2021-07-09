موانئ دبي تسعى للتوسع في جنوب أفريقيا

العالم- الامارات

وأضافت موانئ دبي في بيان، الخميس، أن عملية الاستحواذ ستعزز قدراتها، لا سيما في أفريقيا، استناداً إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية.

و"إمبيريال لوجستيكس" هي شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة لأسواق عديدة، ولها عمليات في أفريقيا وأوروبا بـ25 دولة.

وحسب البيان، يسهم مشروع الاستحواذ -إن تم- في تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة للخدمات اللوجستية، ويقدم لأصحاب البضائع خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع.

وتخضع الصفقة لموافقة مساهمي إمبيريال وشروط الإنجاز المعتادة الأخرى، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.