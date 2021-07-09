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موانئ دبي تسعى للتوسع في جنوب أفريقيا

موانئ دبي تسعى للتوسع في جنوب أفريقيا
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت موانئ دبي العالمية تقدمها بعرض للاستحواذ على شركة "إمبيريال لوجستيكس" المدرجة في بورصة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، مقابل 890 مليون دولار.

العالم- الامارات

وأضافت موانئ دبي في بيان، الخميس، أن عملية الاستحواذ ستعزز قدراتها، لا سيما في أفريقيا، استناداً إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية.

و"إمبيريال لوجستيكس" هي شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة لأسواق عديدة، ولها عمليات في أفريقيا وأوروبا بـ25 دولة.

وحسب البيان، يسهم مشروع الاستحواذ -إن تم- في تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة للخدمات اللوجستية، ويقدم لأصحاب البضائع خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع.

وتخضع الصفقة لموافقة مساهمي إمبيريال وشروط الإنجاز المعتادة الأخرى، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.

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