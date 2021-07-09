الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية

قطر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم- قطر

وبحسب ما أوردت وزارة الدفاع القطرية، في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، الخميس، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته الوزيرة الفرنسية بالوزير القطري.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وتشهد العلاقات العسكرية بين البلدين تطوراً سريعاً؛ حيث عقد الجانبان اتفاقات وصفقات كبيرة خلال السنوات الماضية، في مقدمتها صفقة طائرات "رافال" التي دخلت فعلياً الخدمة في القوات الجوية الأميرية القطرية قبل عامين.

كما تشارك فرنسا في أعمال تأمين مونديال قطر 2022، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعززت العلاقات بين البلدين في عدة مجالات؛ منها التعاون الدفاعي، والصناعة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تطور الاستثمارات القطرية في فرنسا.

روابط ذات صلة

قطر وباكستان تبحثان التعاون العسكري

البحث عن بديل للحريري لرئاسة الوزاراء في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع اصابات كورونا في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية ترفع مستوى القيود لأعلى درجة بعد ارتفاع في إصابات كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 17 قبل يوم

كم بلغت نسبة التضخم في مصر؟

في أغسطس.. الحكومة والمعارضة الفنزويلية تستعدان لجولة جديدة من المباحثات

موانئ دبي تسعى للتوسع في جنوب أفريقيا