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كابول ترحب بنتائج المفاوضات الافغانية في طهران

كابول ترحب بنتائج المفاوضات الافغانية في طهران
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

اصدرت وزارة الخارجية الافغانية بیانا رحبت فيه بنتائج الاجتماع الاخير بين مسؤولي الدولة وحركة طالبان في طهران.

العالم - ايران

وقالت الخارجية الافغانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: ان حكومة كابول ترحب باي خطوة حقيقية تدعم الوصول الى المطالب القانونية للافغان من اجل انهاء الحرب وارساء السلام والحفاظ على مكتسبات العقدين الماضيين.

كما اكدت الخارجية الافغانية في بيانها بانها تثمن جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها مسيرة السلام الافغانية، معربة عن املها بان تؤدي هذه المبادرات الى انهاء العنف وبدء مفاوضات جادة لارساء السلام المستديم والشامل.

وقد عقد اجتماع بين وفد الحكومة والدولة في افغانستان ووفد حركة طالبان، يومي الاربعاء والخميس اصدر الجانبان في ختامه بيانا تضمن 6 بنود اكد فيه الطرفان على ان الحرب ليست السبيل لحل قضية افغانستان ويجب البحث عن سبيل سلمي للقضية.

وكان الاجتماع قد بدا بكلمة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال فيها: نحن فخورون باننا كنا مع الشعب الافغاني الابي في كفاحه ضد المحتلين الأجانب.

واعلن استعداد ايران لدعم المفاوضات بين مختلف الاجنحة الافغانية لحل وتسوية الازمات الجارية، مؤكدا التزام ايران بالمساعدة في التنمية الشاملة لافغانستان بعد ارساء السلام فيها.

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