شاهد .. لماذا تصر أمريكا على إحتلال سوريا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن شقير في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان مشروع الاحتلال الاميركي للعراق وسوريا والاصرار على ابقاء الاحتلال في هذين البلدين يستهدف هذا الخط الدولي، مشيراً الى ان اميركا لاتريد ان يكون هذا الخط بحماية محور المقاومة.

واوضح حسن شقير ان مشروع الاحتلال الاميركي لسوريا والعراق لايخدم مصالح اميركا فقط بل كل حلفائها في المنطقة الذين هم في عداوة مع محور المقاومة، مؤكداً ان اميركا بهذا الاحتلال تخدم مصالح الاحتلال الاسرائيلي.

وبين حسن شقير ان احتلال سوريا من قبل اميركا يهدف لتحطيم سوريا واستنزافها اكثر فاكثر ونهب ثروات شمال شرقها وحماية عملائها فيها حتى لاتعود سوريا تنهض من جديد وبهذا تكون خدمة قدمتها اميركا لاحتلال الاسرائيلي وكل حلفائها في المنطقة.

ولفت شقير بان اميركا لديها مشروع كامل ومتكامل كل يخدم بعض، والقضية ليست فقط نهب للثروات والنفط بل هناك اهداف اكبر.

واشار حسن شقير الى ان اميركا تعلم علم اليقين انه بعد اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس اتخذ قرار استراتيجي من قبل محور المقاومة باخراج المحتل من تلك المنطقة وبدء تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي.

وشدد حسن شقير على ان المقاومة لم تستخدم كل طاقاتها لاخراج المحتل الاميركي من المنطقة، موضحا انه عندما اعطي مجال للدبلوماسية واتخذ البرلمان العراقي قرار باخراج القوات الاميركية المحتلة من العراق، بدات اميركا تماطل تنتشرجنودها اكثر فأكثر في سوريا، لذا كان لابد للمقاومة ان تعود الى العمل العسكري مجددا لان القرار الاستراتيجي في اخراج المحتل هو قرار مبرم.

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