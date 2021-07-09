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الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أم وابنها

الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أم وابنها
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين، بينهم أم وابنها، وشقيقان في الضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير في الخليل، واعتقلت الشقيقين نصار وأيوب عيسى جبارين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، الشاب محمد بلال عمارنه (31 عامًا) ووالدته من منزلهما من ضاحية ذنابة بطولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن خمس دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل عائلة عمارنة واعتقلت المواطنة ونجلها.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم باستمرار في الضفة الغربية يتخللها اعتقالات للمواطنين واعتداءات على ممتلكاتهم.

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الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أم وابنها