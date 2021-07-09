الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. الخلاف السعودي - الإماراتي: أنه زمن المصالح المادية!

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

يتوقف المراقبون كثيرا امام الخلاف السعودي - الاماراتي الاخير بعد ان رفضت الإمارات، الاتفاق الذي توصلت اليه السعودية وروسيا برفع الانتاج النفطي تدريجيا في اجتماع "اوبك +" الاخير، وطالبت بزيادة حصتها في اوبك بمعدل 600 الف برميل، وهو ما أدى الى افشال الاتفاق السعودي الروسي، على انه السبب الابرز الذي ادى الى توتر العلاقات بين الحليفين.

العالم -هاشتاغ

وغرد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان:"هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة، انه زمن المصالح المادية".

الرد على ضاحي خلفان جاء من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ الذي كتب في حسابه:"صاحبي ... والله ماعادك صاحبي الزمن غيّرك، وظروف الحياه والزمن، وأن راح بك، ماراح بي والصديق الكفو، ماينسى ـالصداقه تدل دربها".

وفاء محسن كتبت في حسابها:"تفجير يهز ميناء دبي فهل هو شظايا الخلاف الاماراتي السعودي؟".

الهام اليمني .:"بدايه الخلاف الإماراتي السعودي: بعد تهديد صنعاء بضرب منشآتها النفطيه ومطاراتها، أعلنت #الإمارات قبل عامين سحب قواتها من #اليمن، وتركت #السعودية وحيدة في ما بات يعرف بمستنقع حرب اليمن. ورغم أنه كان انسحابا شكليا إلا أنه كان بداية لمرحلة مختلفة من العلاقات بين الرياض وأبو ظبي".

روابط ذات صلة

إنهيار العلاقات السعودية الإماراتية.. إنها لعنة اليمن

تدهور العلاقات السعودية والإماراتية وظهور المشكلات للعلن

شاهد .. تفجر الخلافات بين الامارات والسعودية في أوبك +

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

شاهد .. مصنع إيراني يجهز المشافي بألأجهزة لمواجهة فيروس كورونا

ما رأيكم ..ما الابعاد العسكرية لتتالي الضربات للقوات الامريكية في العراق وسوريا

واشنطن تدرج شركات صينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان

شاهد .. الخلاف السعودي - الإماراتي: أنه زمن المصالح المادية!

طالبان: لن نسمح بتواجد "داعش" على الأراضي الأفغانية