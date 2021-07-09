شاهد .. الخلاف السعودي - الإماراتي: أنه زمن المصالح المادية!

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وغرد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان:"هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة، انه زمن المصالح المادية".

الرد على ضاحي خلفان جاء من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ الذي كتب في حسابه:"صاحبي ... والله ماعادك صاحبي الزمن غيّرك، وظروف الحياه والزمن، وأن راح بك، ماراح بي والصديق الكفو، ماينسى ـالصداقه تدل دربها".

وفاء محسن كتبت في حسابها:"تفجير يهز ميناء دبي فهل هو شظايا الخلاف الاماراتي السعودي؟".

الهام اليمني .:"بدايه الخلاف الإماراتي السعودي: بعد تهديد صنعاء بضرب منشآتها النفطيه ومطاراتها، أعلنت #الإمارات قبل عامين سحب قواتها من #اليمن، وتركت #السعودية وحيدة في ما بات يعرف بمستنقع حرب اليمن. ورغم أنه كان انسحابا شكليا إلا أنه كان بداية لمرحلة مختلفة من العلاقات بين الرياض وأبو ظبي".