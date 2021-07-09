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العراق.. الكهرباء تعلن ارتفاع إنتاج الطاقة وانخفاض استهداف منشآتها

العراق.. الكهرباء تعلن ارتفاع إنتاج الطاقة وانخفاض استهداف منشآتها
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الكهرباء في العراق، ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 ألفاً و 642 ميكا واط، مؤكدة انخفاض مستوى استهداف المنشآت الكهربائية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعه موقع "العهد"، إن "وزارات النفط والموارد المائية والدفاع والداخلية، ساندت عمل وزارة الكهرباء من خلال تسخير أفواج الطوارئ والحماية لتأمين البنى التحتية لقطاع الكهرباء، التي ما زالت تستهدف حتى الآن، ولكن أصبح الاستهداف بجزئيات معينة".

وأضاف أن "الجهد التعاوني أسهم بأن تكون هنالك غرفة عمليات داعمة لمحطات العمل والإنتاج، وفك الاختناقات"، مبيناً أن"هنالك مساعي حكومية لزيادة الغاز المورد من الجانب الإيراني، الذي أدى إلى تشغيل بعض المحطات التوليدية التي كانت متوقفة، والذي أسهم بتطويق الأزمة، والنهوض بالواقع الكهربائي".

وأكد أن "حمل منظومة الكهرباء وصل إلى 20 ألفاً و642 ميكا واط، وهو إنتاج غير مسبوق والذي انعكس إيجابياً على تجهيز الكهرباء "، مشيراً إلى أن "ما وصلت إليه المنظومة من أحمال، كان يفترض أن تصل إليها من خلال الصيانات الدورية للمعدات، وبالتالي عدم إقرار الموازنة وعدم تخصيص الأموال للصيانة، أثرا في مستوى التوليد وانحسار اطلاقات الغاز في زمن معين، نتيجة عدم تسديد الديون وتشغيل المحطات بالوقود الثقيل أثر سلباً على كفاءتها".

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