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مصدر يكشف معلومات جديدة عن استهداف ابراج الكهرباء في العراق

مصدر يكشف معلومات جديدة عن استهداف ابراج الكهرباء في العراق
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر امني عراقي عن معلومات جديدة بشأن استهداف ابراج الكهرباء في محافظتي صلاح الدين ونينوى، مبيناً أن الاموال تأتي من شخص يقيم في اربيل.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لموقع "العهد"، إن "٧٠ برجاً لنقل الطاقة تم تخريبها فقط بين تكريت والموصل"، مشيراً الى أن "القوات الامنية تمكنت خلال كمين محكم من القاء القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية متنكرين بزي رعاة اغنام يحملون عشر عبوات بدائية الصنع".

واضاف أنه "بعد التحقيق معهما قالوا انهما يتقاضوا مبلغ ١٥ الاف دينار عن كل عبوة يتم زرعها تحت ابراج نقل الكهرباء"، مشيراً الى أن "الاموال تأتي من شخص يقيم في محافظة اربيل".

واوضح المصدر أن "هذا الشخص وعد المعتلقين بتشغيلهما كعمال صيانه مع المقاولين عند اعادة تصليح الأبراج المستهدفة".

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