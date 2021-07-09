مصدر يكشف معلومات جديدة عن استهداف ابراج الكهرباء في العراق

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لموقع "العهد"، إن "٧٠ برجاً لنقل الطاقة تم تخريبها فقط بين تكريت والموصل"، مشيراً الى أن "القوات الامنية تمكنت خلال كمين محكم من القاء القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية متنكرين بزي رعاة اغنام يحملون عشر عبوات بدائية الصنع".

واضاف أنه "بعد التحقيق معهما قالوا انهما يتقاضوا مبلغ ١٥ الاف دينار عن كل عبوة يتم زرعها تحت ابراج نقل الكهرباء"، مشيراً الى أن "الاموال تأتي من شخص يقيم في محافظة اربيل".

واوضح المصدر أن "هذا الشخص وعد المعتلقين بتشغيلهما كعمال صيانه مع المقاولين عند اعادة تصليح الأبراج المستهدفة".