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لبنان الى الظلام الكامل

لبنان الى الظلام الكامل
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعد  توقف كل من معمليّ الزهراني في جنوب لبنان ودير عمار في الشمال  نتيجة نفاذ مخزونهما من مادة الغاز أويل يتجة البلد الى الظلام الكامل.

العالم_لبنان

و في هذا السياق أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان، أنه لما كان قد وصل القسم الأول من شحنة مادة ​الغاز​ أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 28/06/2021، والقسم الثاني منها بتاريخ 04/07/2021، ورسوهما قبالة مصبيّ معمليّ ​الزهراني​ و​دير عمار​، تعذر تفريغ أي من حمولتيهما لغاية تاريخه، وذلك بإنتظار إستكمال الإجراءات المصرفية لدى ​المصارف​ الأجنبية المراسلة، ومن ثمّ صدور موافقة المورد للمباشرة بالتفريغ، الأمر الذي أدى إلى توقف كل من معمليّ الزهراني ودير عمار تباعًا نتيجة نفاذ خزينهما من مادة الغاز أويل.

وأشارت الشركة اليوم الجمعة في بيان، إلى أنه وعليه، وإزاء استمرار هذا الوضع الخارج عن إرادة "مؤسسة كهرباء لبنان، ستستمر المؤسسة في إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة بشكل متواصل، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحد الأدنى في الاستقرار بالتغذية بالتيار الكهربائي​ لأطول فترة ممكنة، بما يتجانس مع خزين المحروقات المتبقي لديها، وذلك لحين إستكمال المصارف الأجنبية المراسلة لإجراءاتها، ليصار من ثمّ إلى تفريغ حمولة الناقلتين البحريتين الموجودتين بعد صدور موافقة المورد بذلك، ومعاودة على أثره تشغيل معمليّ الزهراني ودير عمار، وبالتالي إعادة القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليها.

يذكر أن لبنان يعاني منذ عقود من انقطاع في التيار الكهربائي في جميع المناطق. وفي الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تقنينا قاسيا أضيف إلى سلسلة الأزمات المعيشية الحادة التي يعاني منها اللبنانيون ولا سيما الشح في المشتقات النفطية.

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