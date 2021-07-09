السعودية تعتقل صهر الداعية موسى القرني

العالم- السعودية

وقال حساب "معتقلي الرأي"، الذي يعنى بأخبار المعتقلين السياسيين في المملكة، الخميس: "تأكد لنا أن قوة أمنية كبيرة مكونة من ٢٤ عنصرا داهموا منزل الدكتور محمد بن علي الحازمي في مدينة أبها (جنوب)، وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته وقلبه رأسا على عقب، ثم اقتادوا الشيخ إلى مكان مجهول".

وأضاف: "يُذكر أن د. محمد هو رحيم (صهر) الشيخ المعتقل موسى القرني والقائم بشؤون بيته وأهله".

على النحو ذاته، أكدت منظمة "سند" الحقوقية خبر اعتقال "الحازمي"، وطالبت السلطات "بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه".

وبحسب "سند"، فإن "الحازمي" يعمل أستاذا للغة العربية وآدابها في جامعة الملك خالد، وله إسهامات كبيرة في العمل الاجتماعي والإنساني.

ولم يعرف حتى الآن سبب اعتقال "الحازمي".

وكان الداعية "موسى القرني" اعتقل في 2 فبراير/شباط 2007 في مدينة جدة (غرب) مع عدد من رفاقه، وحكمت عليه السلطات السعودية بالسجن لمدة 20 عاما بتهم شملت محاولة قلب نظام الحكم، وذلك على خلفية مطالباته بإصلاحات سياسية في المملكة، فيما عرفت بقضية "إصلاحيي جدة" أو "خلية الاستراحة" كما عرفت في الإعلام السعودي.

و"موسى القرني" المولود عام 1954 هو أكاديمي سعودي مُعارض، ولد في منطقة جازان، وحصل على درجة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه من الجامعة الإسلامية.