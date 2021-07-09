هبوط طائرة ركاب ايرانية في مطار هاشمي نجاد اثناء رحلتها إلى طشقند

العالم- ایران

وأضاف حسن جعفري في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن الرحلة رقم 3055 التابعة لخطوط زاغروس الجوية ، والتي كانت قد غادرت مطار الإمام الخميني بطهران على متنها 170 راكبا متوجهة إلى طشقند بأوزبكستان هبطت، صباح اليوم ، في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمشهد بسبب منع سلطات تركمانستان الطائرة من اجتياز اجوائها.

وتابع: يتم حاليا استضافة ركاب هذه الرحلة في مطار مشهد ، وبحسب إعلان شركة الطيران فإن هذه الطائرة ستواصل رحلتها إلى طشقند في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة.

ونوه مدير قسم العلاقات العامة في مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد: إن شركة الطيران الوطنية ستفصح عن سبب منع سلطات تركمانستان لهذه الرحلة من اجتياز اجوائها.