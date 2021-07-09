بالصورة.. غضب كويتي من صورة لمحمد رمضان مع حفيدة صدام

العالم- كويت

وذكرت السعيد في تعليقها على صورة حرير ابنة رغد صدام حسين ومحمد رمضان، أن الفنان المصري يفتخر بصورة مع "حفيدة قاتل شعب وغازي جاره"، في إشارة إلى الغزو العراقي للكويت، في العام 1990.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن من حق رمضان التصور مع جمهوره، "ولكن ليس بنشر صورة حفيدة غازي الكويت"، مدعية أن هذا الأمر بمنزلة "تحدٍ لمشاعر جمهور كان يحبه محمد رمضان".

وطالبت فجر السعيد الفنان المصري بالاعتذار للكويتيين والعراقيين في آن، على اعتبار أن صدام حسين قد أذاق الويل والظلام للشعب العراقي، إبان فترة حكمه.

وكانت حفيدة ديكتاتور العراق السابق، حرير حسين كامل، نشرت على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، الثلاثاء الماضي، صورة جمعتها بمحمد رمضان، وعلقت: "نورت يا بطل وخليك ثابت".

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان مع حرير حسين كامل، والتي يبدو من قولهم أنها صورت في الإمارات، خلال زيارة الفنان المصري الأخيرة لأبوظبي.

ويثير رمضان (32 عاماً) لغطاً مستمراً بسبب الاهتمام الذي يحظى به رغم اختلاف الآراء فيما يقدمه من أعمال، يرى كثيرون أنها تحض على العنف وتنال من أخلاقيات المجتمع.

ويُعرف الفنان المصري في الأوساط الشبابية بلقب "نمبر وان"، كما يلقبه البعض بـ"الأسطورة"؛ استناداً إلى أشهر أعماله الدرامية التي قدمها في رمضان 2017.