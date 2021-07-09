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لافروف: لن تقوم بأي إجراءات حيال أفغانستان طالما الوضع يتطور على أراضيها فقط

لافروف: لن تقوم بأي إجراءات حيال أفغانستان طالما الوضع يتطور على أراضيها فقط
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن استمرار الأعمال القتالية في أفغانستان يقلق روسيا من احتمال انتقالها إلى أراضي حلفاء موسكو.

العالم - روسيا

وقال الوزير: "أما بالنسبة للأعمال القتالية الجارية في ظل غياب عملية سياسية، فإن ما يحدث على أراضي أفغانستان، بالطبع، يقلقنا فقط من وجهة نظر احتمال امتداد الاضطرابات إلى أراضي حلفائنا".

واضاف: "حقيقة استيلاء "طالبان" على مراكز حدودية على الحدود مع إيران وعلى الحدود مع طاجيكستان، هذا كله يحدث على أراضي أفغانستان ولن نتخذ أي إجراءات سوى تكرار دعواتنا الملحة لضمان بدء العملية السياسية التي أيدها جميع الأفغان".

ووصل، يوم أمس الخميس، وفد من حركة "طالبان" إلى العاصمة موسكو لإجراء مباحثات في زيارة تستغرق يومين.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأفغانية أشادت في وقت سابق، بالدعم الروسي لتسوية الأزمة في أفغانستان من خلال مفاوضات سلام بناءة بين الحكومة وحركة "طالبان".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية من البلاد.

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