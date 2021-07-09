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'يافا مش للبيع'.. وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير

'يافا مش للبيع'.. وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تظاهر العشرات من أهالي يافا، اليوم الجمعة، رفضا لإخلاء وتهجير عائلات عربية من منازلها في المدينة؛ بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن.

العالم ـ فلسطین

ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها "يافا ليست للبيع"، "بيوتنا في خطر"، بالإضافة إلى شعارات أخرى ضد التهجير والإخلاء.

ويتهدد الإخلاء والتهجير السكان العرب في يافا لصالح شركة "عميدار" الحكومية، في الوقت الذي دعا فيه الحراك الشعبي في يافا إلى الالتفاف حول النضال الشعبي، والمشاركة بشكل أكبر في الوقفات والخطوات النضالية المقررة.

وتعرض "عميدار" المنازل التي يسكنها المواطنون في مزاد علنيّ بهدف تحقيق الأرباح وتصفية المنازل، ما يهدد مئات العائلات اليافاويّة بعدم تمكّنها من شراء البيوت والبقاء فيها.

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'يافا مش للبيع'.. وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير