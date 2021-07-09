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قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابا بالرصاص جنوب جنين

قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابا بالرصاص جنوب جنين
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقتنيات مسجد قرب بلدة جبع جنوب جنين، كما وأصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع جنود الإحتلال.

العالم ـ فلسطين

وحسب وكالة الانباء الرسمية "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وشرعت بإحراق السجاد والمقتنيات، بعد أن أجبرت المصلين على الخروج منه بالقوة، ومنعتهم من ترميمه وتأهيله تمهيدًا لإقامة صلاة الجمعة فيه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع جيش الإحتلال عقب انسحابه إلى شارع جنين-نابلس بالقرب من قرية عنزا، أصيب خلالها شاب برصاصة في الساق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت فعاليات بلدة جبع وكوادر حركة "فتح" شرعت بأعمال إعادة ترميم المسجد وتأهيله، في سياق الحفاظ على المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

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