الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من 400 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أكثر من 400 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصيب نحو 421 شخصاً اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح وفي قرية اوصرين وقصرة جنوب نابلس.

العالم ـ فلسطين

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الاصابات وصل على جبل صبيح منذ ساعات بعد ظهر اليوم وحتى اللحظة إلى 379 اصابة بينها 31 اصابة بالرصاص الحي و65 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى 225 اصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، و17 اصابة وقوع، إضافة إلى 41 اصابة نتيجة حروق جراء قنابل الغاز وقنابل الصوت التى القتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين.

وأكد جبريل أن مواجهات اندلعت أيضا في قرية اوصرين جنوب نابلس أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي إضافة إلى 35 أصيبوا بالاختناق، كما اصيب أربعة مواطنين في قرية قصرة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين منهم بالرصاص المطاطي واثنين آخرين بحالات الاختناق .

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المواجهات لازالت مستمرة على جبل صبيح في بيتا ويستعد مئات المواطنين لفعاليات الإرباك الليلي المستمرة منذ إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح منذ نحو 70 يوما.

روابط ذات صلة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح

الاحتلال يعيد تجريف طريق استيطانية ومستوطنون يسرقون أراضي بنابلس

اندلاع مواجهات وإصابة شاب بملاحقة قوات الاحتلال له في بيتا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش غرب طوزخورماتو

مصر مهددة بالعطش.. أزمة سد النهضة لا تجد من يخمد نيرانها

مشروب ساخن شائع 'يزيد' تحسُّن أعراض التهاب المفاصل!

دمشق تعلق على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

شاهد .. القوات اليمنية المشتركة تسحق داعش والقاعدة في عملية واسعة

شاهد .. الخلافات السياسية في تركيا تسبب بأزمات إقتصادية