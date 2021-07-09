أكثر من 400 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

العالم ـ فلسطين

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الاصابات وصل على جبل صبيح منذ ساعات بعد ظهر اليوم وحتى اللحظة إلى 379 اصابة بينها 31 اصابة بالرصاص الحي و65 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى 225 اصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، و17 اصابة وقوع، إضافة إلى 41 اصابة نتيجة حروق جراء قنابل الغاز وقنابل الصوت التى القتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين.

وأكد جبريل أن مواجهات اندلعت أيضا في قرية اوصرين جنوب نابلس أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي إضافة إلى 35 أصيبوا بالاختناق، كما اصيب أربعة مواطنين في قرية قصرة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين منهم بالرصاص المطاطي واثنين آخرين بحالات الاختناق .

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المواجهات لازالت مستمرة على جبل صبيح في بيتا ويستعد مئات المواطنين لفعاليات الإرباك الليلي المستمرة منذ إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح منذ نحو 70 يوما.