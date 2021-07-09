مصر مهددة بالعطش.. أزمة سد النهضة لا تجد من يخمد نيرانها

العالم - نبض السوشيال

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر "تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها"، مضيفا: "نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة".

النشطاء عبر مواقع التواصل اعتبروا ان استمرار التفاوض دون الزام اثيوبيا بإيقاف الملء الثاني لبحيرة السد سيكون دون جدوى مما يعقد ازمة التفاوض وربما يستدعي خيارات كثيرة من ضمنها الخيار العسكري.

واشار النشطاء الى ان بناء سد النهضة في اثيوبيا يخفي وراءه مخطط صهيوني للسيطرة على مصر واضعافها، واكدوا على حقهم في مياه الشرب والحصول على حصة مصر كاملة لان هذا السد يهدد حياة الملايين بالعطش.

وغردت "Huda" : "إسرائيل من مونت بناء #سد_النهضة وداء اتفاق بين إسرائيل واثيوبيا ان إسرائيل تنتفع بمياه #النيل لزمن والضحيه شعب #مصر والقادم أعظم".

وغرد "WriterAhmad" : "النيل ملك الجميع فعلًا.. لكن لكل دولة حصة أنتم تريدون التعدي على حصتنا هل فهمت؟..

هل أحصل أنا وأنت على رغيف خبز من المخبز القريب من بيتك ونقتسمه بالنصف فتأتي في يوم وتقول مثلا أريد ثلاثة أرباع وأنت الربع لأن المخبز قريب من بيتي فأنا لي الحق الأكبر؟! هذا ظلم بيّن!".

فيما غرد "مدحت سالم" : " #الدبلوماسية_فشلت

الخارجية الإثيوبية: أعضاء #مجلس_الأمن عبروا عن موقف موحد أكدوا فيه أن #سد_النهضة ليس من اختصاصات المجلس

وزير خارجية إثيوبيا يدعو دول أعالي حوض النيل لتشكيل جبهة مشتركة لمعارضة مصر والسودان، ردا على توجههما لمجلس الأمن".

وكتب "Shaaban Khalaf" في تغريده له : "الحل بالسلم أنتهي حان وقت الحرب لا سبيل ولا حل أمامنا الا بالقوة ماء النيل خط احمر".

فيما غرد " Elkhaldi Jamal" : "ليكن همك الوحيد في هاذه اللحظة هو السد و احباط ملئه لا غير ذلك و ركز فيه ما استطعت، و كل ما عداه من نزاعات تهون و تضعف امام هذا الامر الجلل، لان النيل نبض مصر فان فقد، ذهب كل شيء. و حتى الحقوق المتبقية لا شيء امام العطش المنتظر في المحاصيل".