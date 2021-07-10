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سوريا: ما قصة لقاحات كورونا الصينية المنتهية الصلاحية؟

سوريا: ما قصة لقاحات كورونا الصينية المنتهية الصلاحية؟
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

نفى عضو الفريق الاستشاري لمواجهة جائحة كورونا في سوريا ما أشيع عن انتهاء صلاحية اللقاحات المستخدمة.

العالم - سوريا
ونقلت مواقع سورية، الجمعة 9 تموز /يوليو، عن عضو الفريق نبوغ العوا نفيه ماتردد عن انتهاء صلاحية لقاح كورونا الصيني سينوفارم المستخدم في سوريا، وتوجه وزارة الصحة لسحب الجرعات من المراكز الصحية.

متهما أصحاب الصفحات على المواقع الاجتماعية بتلفيق الاتهامات على لسانه، واعتبر المصدر أن اللقاح آمن ومستخدم بكثرة في الدول، عكس لقاح استرازينيكا الذي أعطى تأثيرات جانبية.

وتسلمت سوريا لغاية أواخر نيسان الماضي، الدفعة الثالثة من لقاح سينوفارما الصيني بالمجان، للتخفيف من جائحة كورونا التي بدأت الانتشار عن طريق أحد الأشخاص قادما من الخارج في 22 من آذار الماضي.

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