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ائتلاف دولة القانون يعلن رسمياً انطلاق حملته الدعائية للمشاركة في الانتخابات

ائتلاف دولة القانون يعلن رسمياً انطلاق حملته الدعائية للمشاركة في الانتخابات
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رسمياً عن انطلاقِ حملةِ الائتلاف الدعائية تمهيداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

العالم - العراق

وقال المالكي خلال مهرجان أقامه الائتلاف يوم الجمعة، أن "دولة القانون قرّر الاعلانَ عن حملته الدعائية مبكّراً إيماناً منه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدِها المحدد، ويقف ضدّ تأجيلِها تحت أي حجةٍ او ذريعة".

وأضاف، "اذا تأخرت الانتخابات فإنها لن تنعقد مرة أخرى، وسوف ندخل في إشكالاتٍ دستورية، داعياً الحكومة الى توفير المناخِ الملائم لإجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ بعيداً عن تلاعب المخربين والمزورين، وضرورة أن تكون عملية العد والفرز يدوياً فضلاً عن العد والفرز الالكتروني".

وشدد المالكي على "ضرورة أن تكون للجميع وقفة مخلصة لمعالجة الازمات التي يعاني منها العراق ، مردفا: أمامنا مسؤولية كبيرة من أجلِ تصحيح السياسيات والآليات السابقة لأجلِ إنجاح عملية الاصلاح التي ينشدها الشعب".

وأشار إلى ضرورة "تحقيق الوفاق السياسي الذي من خلاله نتمكن من حفظ أمن وهيبة الدولة ومكافحة الفساد"، محذراً ممارسة الارهاب الانتخابي الذي يحاول البعض القيام به من أجل إحداث عدم توازن داخل البرلمان القادم".

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