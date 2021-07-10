علامات تدل على متلازمة ما بعد فيروس كورونا.. منها ألم المفاصل

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وتعرف تلك الحالة بمتلازمة ما بعد فيروس كورونا، والتي يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة الأولية بالعدوى.

وأكد الباحثون أن أغلب المرضى يشعرون بتحسن بعد الإصابة في غضون أيام، إلا في متلازمة ما بعد كوفيد في خلال 12 أسبوعا، والتي يمكن أن تستمر لأعراض لفترة أطول، حيث أوضحت هيئة الخدمات البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة قد لايعانون من أعراض شديدة في بداية الإصابة، لكنهم قد يظلون يعانون من مضاعفات العدوى لعدة أشهر مقبلة.

1. التعب الشديد

2.ضيق في التنفس

3. ألم أو ضيق في الصدر

4.مشاكل في الذاكرة والتركيز ما يعرف بضباب الدماغ.

5.صعوبة النوم (الأرق).

6.خفقان القلب

7. الدوخة

8.الشعور بوخز

9. ألم المفاصل

10.الاكتئاب والقلق

11.طنين الأذن وأوجاع الأذن

12.الشعور بالغثيان ، الإسهال ، آلام المعدة ، فقدان الشهية

13.ارتفاع في درجة الحرارة و السعال.

14. احتقان في الحلق و تغيرات في حاسة الشم أو التذوق

15.الطفح الجلدي

وكشف التقرير أنه يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من التعب الشديد إلى مشاكل الذاكرة وآلام المفاصل إلى القلق، حيث لاتزال الدراسات حول الآثار طويلة المدى قائمة.

وأكد الخبراء أن هناك أكثر من ثلث المصابين يعانون من الأعراض لمدة 12 أسبوعًا وما بعدها ، حيث تبين أن عوامل الخطر لا تزال تظهر في الأسبوع 12 أو بعد ذلك، والتي تؤدى الى حالة مرضية تؤثر على الدماغ ويطلق عليها ضباب الدماغ.