بعض المستشفيات في لبنان بلا كهرباء

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ونشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس أبيض، اليوم السبت مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يظهر مولّدات المستشفى وهي لا تعمل في ظل انقطاع التيار الكهربائي الأساسي.

وأرفق أبيض الفيديو بتعليق جاء فيه: كيف يستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 26 ساعة أو أكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟ لا يمكن للسلطات إدعاء الجهل بما يجري، فقد أرسلت رسائل إلى المعنيين، وتمّ إطلاق صرخة في الإعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟ خلص بقا، تعبنا,

بعد توقف كل من معملي الزهراني في جنوب لبنان و ديرعمار في الشمال نتيجة نفاذ المخزون من مادة الغاز اويل أصبحت كامة معامل مؤسسة كهرباء و شبكات التوتر العالي خارج الخدمة منذ صباح الجمعة.