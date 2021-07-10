السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعض المستشفيات في لبنان بلا كهرباء

بعض المستشفيات في لبنان بلا كهرباء
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

بعد انقطاع الكهرباء في لبنان لساعات طويلة بعض المستفيات في بيروت و بعض المناطق بلا كهرباء.

العالم_لبنان

ونشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس أبيض، اليوم السبت مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يظهر مولّدات المستشفى وهي لا تعمل في ظل انقطاع التيار الكهربائي الأساسي.

وأرفق أبيض الفيديو بتعليق جاء فيه: كيف يستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 26 ساعة أو أكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟ لا يمكن للسلطات إدعاء الجهل بما يجري، فقد أرسلت رسائل إلى المعنيين، وتمّ إطلاق صرخة في الإعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟ خلص بقا، تعبنا,

بعد توقف كل من معملي الزهراني في جنوب لبنان و ديرعمار في الشمال نتيجة نفاذ المخزون من مادة الغاز اويل أصبحت كامة معامل مؤسسة كهرباء و شبكات التوتر العالي خارج الخدمة منذ صباح الجمعة.

روابط ذات صلة

 قوات الاحتلال تطلق عدة قنابل مضيئة فوق  جنوب لبنان

«تجمع العلماء المسلمين» يستنكر زيارة شيّا وغريو إلى السعودية: عقدة تشكيل الحكومة هناك

توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة: فقدان الأسنان دليل على الإصابة بمرضين خطيرين

الدولار يواصل ارتفاعه إلى نحو غير مسبوق أمام الليرة اللبنانية

بعض المستشفيات في لبنان بلا كهرباء

شاهد.. انفجار في حديقة ملت بطهران

"خلال الأسابيع المقبلة".. فرنسا ستباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي

«إيكونوميست»: نداءات دياب للعالم نزلت على آذان صمّاء