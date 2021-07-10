مسقط تدعو طهران الى الاستثمار في تطوير ميناء السويق

العالم - ايران

واعرب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتشغيل الموانئ في سلطنة عمان (مرافي​) أحمد العبري في لقاء افتراضي مع مسؤولي منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية في هرمزكان جنوب ايران عن أمله في حل المشاكل الإدارية بين موانئ البلدين والمزيد من التنسيق بينهما لزيادة حجم التجارة بين طهران ومسقط من خلال استمرار الاجتماعات والتعاون المشترك.

وأشار العبري إلى أن التعريفة الجمركية في كلا البلدين تحددها الوزارة المختصة وفقاً لقوانين وأنظمة الوزارة، وبالتأكيد إيران وسلطنة عمان ستتبعان القوانين، قائلا: ان الجمارك العمانية وفرت منطقة خارج حدود ميناء السويق يمكن نقل البضائع مباشرة منها إلى المنطقة المذكورة للتقليل من مدة تخليص البضائع.

وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على جودة المواد الغذائية وخاصة الفواكه والخضروات، يجب نقلها في حاويات مبردة فقط، مضيفا: إن مشكلة بعض السفن الإيرانية هي عدم وجود ممثل دائم لها، فلا يتحمل أي من الممثلين مسؤولية الاضرار التي تلحق بالحاويات، ويجعل من الصعب المطالبة بالتعويضات.

من جانبه قال المدير العام للترانزيت واللوجستيات والاتفاقيات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "خسرو سراي": ان العلاقات الطيبة بين البلدين يجب أن تنعكس في زيادة العلاقات التجارية بينهما، ونحن مهتمون بتطوير التعاون المشترك وحل المشاكل وتحسين الظروف في النقل البحري.