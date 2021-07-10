تعرف على فوائد تناول الشاى يوميا لمرضى السكرى

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وطبقا لتقرير نشر فى موقع "إكسبريس"، فإن الشاى من المشروبات الهامة التى تساعد مرضى السكرى عن طريق زيادة نشاط الأنسولين، لأنه غنى بمركبات البوليفينول وهى مادة كيميائية تلعب دورا هاما فى زيادة حساسية الأنسولين فى نظام الجسم، حيث يؤدى الشأى إلى تحسين نشاط الأنسولين فى جسمك.

وأكد الخبراء أن الشاى يساعد فى تحسين التمثيل الغذائى أى عملية الأيض بما فى ذلك التمثيل الغذائى للسكر، حيث يتحول السكر الذى يدخل الجسم إلى جلوكوز والذى سيتحول لاحقًا إلى طاقة، كما أن تناول الشأى يوميًا يمكن أن يساعد فى تحسين أداء عملية التمثيل الغذائى فى الجسم.

وتعتبر السمنة أو زيادة وزن الجسم من المشكلات التى تسبب الحساسية تجاه الأنسولين، حيث يحتوى الشاى الأخضر على مادة كيميائية نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد فى حرق السعرات الحرارية، والتعامل مع حساسية الأنسولين بشكل أكبر، بجانب أن الشأى يعد من مضادات الأكسدة لذا فأن تناوله يوميا يسهم فى التحكم فى ضغط الدم.

وتسهم مضادات الأكسدة الموجودة فى خفض الكوليسترول والإجهاد التأكسدي، كما أن تنأول الشاى الأسود قادر على منع إنزيمات الجهاز الهضمى التى لها دور بارز فى رفع مستوى السكر فى الدم.

وسكرى الحمل هو أحد المشاكل التى يجب على الأم الحامل أن تدركها، ويساعد شرب الشاى بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بهذا النوع من مرض السكري.