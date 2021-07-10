شاهد: كيف وصل ملف سد النهضة الی مجلس الأمن؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدان في حديث لبرنامج مع الحدث على قناة العالم الاخبارية: ان السودان كان عليها ان تتأكد من دور الصين وروسيا تجاه ملف سد النهضة قبل ذهاب الملف الى مجلس الامن، مشيراً الى ان علاقة الصين وروسيا كانت اقوى مع النظام السابق لان الصين كانت تعتبر السودان بوابة الدخول للدول الافريقية وروسيا كانت تبحث عن موطئ قدم على البحر الاحمر من خلال السودان لذا كان موقف السودان اقوى بالحوار مع اثيوبيا، لكن الان العلاقات السودانية الروسية والسودانية الصينة ضعفت مع الحكومة الجديدة بسبب تغيير استراتيجية الصين وروسيا مع الدول الافريقية لذا اصبح موقف السودان اضعف في الحوار مع اثيوبيا.

واضاف حمدان: الخلل الذي كان يوجد في العلاقات المصرية السودانية، وتأثير اثيوبيا على الكثير من الدول الافريقية، وضعف التأثير السوداني وضعف وانعدام الدور المصري في القارة الافريقية منذ ايام السادات كلها دفع اثيوبيا ان تستخدم الارضية المهيئة لصالحها لتعلب الدور بكل ذكاء في بناء سد النهضة.

وبين حمدان ان موقف السودان يشوبه الكثير من التذبذب، قوى سياسية تقول انه على السودان ان يتعاون مع اثيوبيا وقوى سياسية اخرى تقول انه على السودان ان يتعاون مع مصر، مشددا على ان الحكومة الانتقالية الحالية يشوبها الكثير من الضعف وعدم الوضوح في المواقف، لذا الموقف السوداني لم يكن ذات تنسيقاً قوياً مع الحكومة المصرية تجاه رفع ملف سد النهضة الى مجلس الامن.