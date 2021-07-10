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حاتمي وكبار المسؤولين في الدفاع يلتقون الرئيس الجديد للسلطة القضائية

حاتمي وكبار المسؤولين في الدفاع يلتقون الرئيس الجديد للسلطة القضائية
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي ونواب هذه الوزارة اليوم السبت برئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي.

العالم - ايران

وفي الاجتماع، هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة حجة الإسلام محسني إجئي لتعيينه من قبل قائد الثورة الاسلامية بمنصب رئيس جهاز القضاء، متمنيا التوفيق له في تولي هذه المسؤولية الهامة.

وقدم العميد حاتمي تقريرا عن أوضاع وإجراءات وإنجازات وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في مختلف المجالات بما في ذلك مستوى الجاهزية الدفاعية للبلاد في مواجهة التهديدات.

من جانبه شكر رئيس القضاء وزير الدفاع ونوابه على مبادرتهم معربا عن ارتياحه لاجراءات وقدرات وتقدم قطاع الدفاع في البلاد مؤكدا على ضرورة تعزيز الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة.

وقال حجة الإسلام محسني إجئي ان القضاء يسير في اتجاه التحول ومن أهم ركائز هذا التحول استخدام طاقات وإمكانيات جميع أنحاء البلاد وأجهزتها لمتابعة شؤون المواطنين.

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حاتمي وكبار المسؤولين في الدفاع يلتقون الرئيس الجديد للسلطة القضائية