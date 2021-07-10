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مفكر كويتي يحذر من سياسة تجنيس "الإسرائيليين"

مفكر كويتي يحذر من سياسة تجنيس
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر المفكر الكويتي الشهير الدكتور "عبدالله النفيسي"، من المبالغة الخليجية في التطبيع مع كيان الاحتلال، لا سيما منح الإسرائيليين جنسيات خليجية.

العالم - الكويت

وقال النفيسي في تغريدة له على تويتر، إن الذين يمنحون الإسرائيليين جنسيات من دول مجلس التعاون، ينطبق عليهم دون شك حديث "السفينة" النبوي.

وكان الناشط والمعارض الإماراتي "حمد الشامسي"، قد حذّر في وقت سابق، ، من أن قانون الجنسيات الجديد في الإمارات، يعني تجنيس عدد كبير من الإسرائيليين.

وأوضح الشامسي أن "الحكومة تعمل على استبدال شعب جديد بشعب الإمارات، وسيحصل الإسرائيلي على جنسية الإمارات، وسيتملك فيها وفي دول مجلس التعاون التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها".

وبحسب الشامسي، فإن التغيرات التي طرأت مؤخرا على الإمارات، من إتاحة بيع الخمور في شتى الأماكن، والسماح بسكن رجل وامرأة بالفنادق دون اشتراط وجود عقد للزواج، وغيرها من الأمور، جاءت ليس من أجل المواطنين الإماراتيين، بل من أجل من سيتم تجنيسهم.

وتابع: "كل هذه القوانين تمهّد لاستبدال إماراتي جديد بالإماراتي".

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