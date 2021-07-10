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"حماس": الاشتباك المستمر مع الاحتلال يفشل مخططاته الاستيطانية

السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الاسلامية في غزة "حماس": إن استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

وعدّ الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي اليوم السبت، التظاهرات الشعبية تعبيراً عن بسالة الشعب الفلسطيني وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط المواجهة؛ لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.

ووجهت "حماس" التحية لجماهير الشعب الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال.

وأصيب عشرات الشبان، أمس الجمعة، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بالقدس.

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