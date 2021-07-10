أين التميمي

وايضاً ليكون البرلمان اكثر قدرة على مواجهة ومواكبة كل التغييرات على الصعيد العمل البرلماني.

وبالطبع برلمان البحرين من ضمن هذه البرلمانات في العالم والتي من المفترض ان ممثلة حقيقية لصوت الشعب البحريني، ارتأت ان تكافأ في هذا اليوم الدولي للعمل البرلماني احد نوابها السابق وهو اسامة التميمي وعلى طريقته الخاصة.

فالسلطات البحرينية اعتقلته من المستشفى واقتادته الى جهة مجهولة في ظل تردي وضعه الصحي، واعداد كبيرة من القوات داهمت منزله، وللاسبوع الثاني على التوالي مازال خبر اعتقال التميمي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.