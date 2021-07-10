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أين التميمي

السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "نقطة تواصل" كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك- تويتر- تيليغرام – وواتساب)، ويتطرق اليوم الدولي من العمل البرلماني الذي سيكون مناسبة لمراجعة البرلمانات في العالم لسياساتها لتحفيزها ان تكون دوما اكثر تمثيلاً حقيقياً لصوت الشعوب.

وايضاً ليكون البرلمان اكثر قدرة على مواجهة ومواكبة كل التغييرات على الصعيد العمل البرلماني.

وبالطبع برلمان البحرين من ضمن هذه البرلمانات في العالم والتي من المفترض ان ممثلة حقيقية لصوت الشعب البحريني، ارتأت ان تكافأ في هذا اليوم الدولي للعمل البرلماني احد نوابها السابق وهو اسامة التميمي وعلى طريقته الخاصة.

فالسلطات البحرينية اعتقلته من المستشفى واقتادته الى جهة مجهولة في ظل تردي وضعه الصحي، واعداد كبيرة من القوات داهمت منزله، وللاسبوع الثاني على التوالي مازال خبر اعتقال التميمي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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